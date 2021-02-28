Жители Калуги слепили самого большого снеговика в России

Самого большого снеговика в России высотой 20 м и весом более 1 тыс. тонн слепили в Калуге.

Уникальность снежной скульптуры заключается в том, что она бескаркасная. При ее строительстве не использовалось каких-либо дополнительных конструкций, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что зимнего персонажа соорудили из искусственного снега, который распылили с помощью снежных пушек. Природный снег достаточно рыхлый для строительства.

На лепку ушло почти две недели. По словам создателей, самым тяжелым было вырубать в сплошном ледяном массиве голову.

Снеговику дали имя Кваня. На скульптуру ушло больше двух тысяч кубических метров снежного материала.

В январе сообщалось, что болельщики румынского футбольного клуба «Сепси» слепили целую делегацию снеговиков, чтобы установить их на фанатских трибунах.