Более 20 рыбаков на Сахалине застряли на льдине из-за трещины

Более 20 рыбаков в Сахалинской области оказались отрезанными от берега из-за трещины на льду. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону на официальном сайте в воскресенье, 28 февраля.

Лед треснул в 4 км от берега утром 29 февраля около села Мальково Корсаковского района. Причиной происшествия стал отжимный ветер. На данный момент ширина трещины составляет 30-40 см. Всего на льдине застряли 26 рыбаков.

В ведомстве отметили, что к месту происшествия направлены сотрудники центра ГИМС Корсаковского района, а также восемь спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова. Кроме того, для спасения рыбаков выделены две лодки, два снегохода и судно на воздушной подушке «Хивус-10».

8 февраля сообщалось, что на Сахалине спасли двух рыбаков с оторвавшейся льдины. Двоих любителей зимней рыбалки унесло в открытое море на оторвавшейся льдине в Макаровском районе Сахалинской области. Мужчины вышли на лед, несмотря на предупреждения.