Помпео обвинил администрацию Байдена в ослаблении американской экономики

Ряд шагов администрации президента США Джо Байдена приведут к ослаблению американской экономики и дадут преимущества Китаю. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Майк Помпео на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

Говоря, об отказе новой администрации США от строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США, Помпео отметил демократы «уничтожили 10 тыс. рабочих мест».

По версии экс-госсекретаря, спецпосланник президента США по климату Джон Керри считает, что американцы, которые не получили работу, связанную с нефтепроводом, «пойдут делать солнечные батареи». Помпео выразил уверенность в том, что этого не произойдет.

«Можете не сомневаться, что в Америку, как никогда ранее, хлынут дешевые солнечные батареи из Китая. Соединенным Штатам это не принесет ничего хорошего», — цитирует бывшего госсекретаря ТАСС.

Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не позволила Китаю «отнимать рабочие места» американцев, настаивая на «справедливой торговле на основе принципа взаимности».

Комментируя решение Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату, Помпео выступил с утверждением, что китайское руководство чрезвычайно этому радо, а «американские трудящие проиграли». Администрация Трампа настаивала на том, что указанное соглашение крайне невыгодно для американской экономики.

4 февраля Помпео выразил надежду, что фраза Байдена «Америка вернулась» не означает верховенство Китая и захват выходцами из КНР миллионов рабочих мест в США.

Позднее Байден заявил об острой конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. Однако он добавил, что обе страны не должны конфликтовать.