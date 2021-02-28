Глава мафиозного клана Гамбино Питер Готти умер в американской тюрьме

Предводитель мафиозного клана Гамбино Питер Артур Готти скончался на 82-м году жизни в федеральной тюрьме в штате Северная Каролина, сообщает Associated Press.

По информации врачей, гангстер умер от естественных причин — из-за преклонного возраста и слабого здоровья. Готти в 2003 году был приговорен к 26 годам лишения свободы.

Он возглавил мафию Нью-Йорка в 2002 году после смерти своего младшего брата Джона, который ранее был главарем клана.

Отмечается, что Джон Готти считал своего родственника неспособным к роли мафиозного лидера. Готти-старший носил прозвище «самый тупой дон».

Клан Гамбино образовался в 1902 году. Он входит в пятерку наиболее крупных и влиятельных кланов итало-американской мафии «Пять семей», контролирующих организованную преступность в Нью-Йорке.

В ноябре 2018 года сообщалось, что на 92-м году жизни скончался Франческо Барбаро — самый старый заключенный Италии и один из боссов могущественной преступной организации «Ндрангета».