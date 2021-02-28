Доминикана построит стену на границе с Гаити для борьбы с преступностью

Президент Доминиканской республики Луис Абинедер анонсировал строительство стены на границе с Гаити в качестве меры борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью. Об этом сообщается на странице администрации главы государства в Twitter в субботу, 27 февраля.

По его словам, новые меры по усилению безопасности на границе государств будут введены во второй половине 2021 года. Планируется постройка двойной стены на наиболее конфликтных участках границы, на остальных — простая стена. Также будут установлены датчики движения, камера распознавания лиц, радары и инфракрасные системы.

Абинедер уточнил, что данные меры в ближайшие два года позволят положить конец нелегальной миграции, транзиту краденого транспорта и незаконному обороту наркотиков. Кроме того, мера призвана укрепить территориальную целостность Доминиканы.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, — это беднейшее государство Западного полушария.

По данным международной неправительственной организации «Борьба с голодом», как минимум 3,67 млн жителей страны испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан страны вопрос обеспечения продуктами стоит особенно остро.