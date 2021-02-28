Организаторов побега Карлоса Гона экстрадируют из США в Японию

Подозреваемых в причастности к побегу экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона двух американских граждан Питера и Майкла Тейлоров в скором времени экстрадируют из Соединенных Штатов в Японию. Об этом воскресенье, 28 февраля, сообщило агентство Kyodo.

По его информации, ранее в субботу для осуществления процедуры экстрадиции в США были направлены сотрудники прокуратуры Токио. Они произведут арест, а затем вылетят вместе с подозреваемыми обратно в Японию.

В 2020 году госдепартамент США поддержал решение об экстрадиции, но адвокаты Тейлоров настаивали на том, что их клиенты могут быть подвергнуты в Японии пыткам и несправедливому обращению. Верховный суд США позднее отклонил это ходатайство.

Японское следствие подозревает, что бывший американский спецназовец Питео Тейлор и его сын в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Вместе они приехали в город Осака. В международном аэропорту Осаки Гона пронесли на частный самолет без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры. 29 декабря борт вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.

24 февраля сообщалось, что суд в Турции признал виновными главу авиакомпании и пилотов, которые вывезли Гона из Японии. Сотрудники компании получили по 4 года и 2 месяца тюрьмы. Они были осуждены по статье об организации незаконной миграции.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. По данным следствия, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более $80 млн), полученное им как председателем совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.