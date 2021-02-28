Боец UFC Петр Ян рассказал о материнском напутствии перед поединками

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян поделился в субботу, 27 февраля, с телеканалом РЕН ТВ, как мама поддерживает его перед боями.

«Мамулечка моя, она мне всегда говорит: «Ты сильный, ты можешь». Пытается меня всегда поддержать, по-любому подбодрить, готова отдать все свои силы, всю свою энергию. Так и говорит мне: «Я отдала тебе все свои силы, всю свою энергию тебе». Я люблю ее, мне просто приятно, что сегодня я могу выступать, помогать. Больше ничего не нужно», — рассказал боец.

Сейчас спортсмен готовится защищать чемпионский титул на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, который пройдет в ночь на 7 марта. Он встретится с американцем Алджамейном Стерлингом.

Ранее в этот день Ян рассказал, почему наносит «смазанные удары». По его словам, они позволяют запутать соперника.