Не менее четырех человек погибли при пожаре в лагере беженцев в Сирии

Сильный пожар вспыхнул в лагере беженцев Эль-Холь в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии в субботу, 27 февраля. Погибли не менее четырех человек, сообщило со ссылкой на очевидцев агентство SANA.

Отмечается, что еще 18 человек получили ожоги средней тяжести и были доставлены в провинциальный госпиталь. По предварительным данным, причиной пожара могло стать использование для обогрева жилищ некачественного топлива, пишет ТАСС.

В лагере Эль-Холе проживают семьи пленных боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). На сегодняшний день в нем находятся 64 373 человека, из них 24 223 являются сирийцами, более 30,5 тыс. — иракцами, еще не менее 9,5 тыс. — гражданами других государств.

26 февраля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что американское командование в зоне Эт-Танф в Сирии продолжает насильно удерживать беженцев в лагере Эр-Рукбан.