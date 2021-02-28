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Эндокринолог рекомендовала самые безвредные заменители сахара

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В настоящее время на прилавках магазинов представлено множество заменителей сахара, разных по составу и вкусовым качествам. О том, какие из них наиболее безопасные, рассказала в воскресенье, 28 февраля, в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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Тем, кто по разным причинам хочет ограничить количество сахара в своем рационе, она посоветовала эритрит, стевию и сукралозу. Первые два из них — натуральные, уточнила врач.

«Стевия в 300 раз слаще, чем сахар, поэтому буквально две капли на стакан воды или кофе — и получается очень сладко, некалорийно и без всякого влияния на углеводный обмен», — отметила эндокринолог.

Однако некоторые потребители жалуются на горьковатый травяной привкус стевии. Поэтому был разработан подсластитель стевиозид, его изготавливают из того же сырья, что и стевию, но в нем нет горечи, пояснила специалист.

В отличие от эритрита и стевии, сукралоза — искусственный продукт. Тем не менее, по словам эндокринолога, он настолько безвреден, что разрешен даже беременным женщинам и грудным детям.

Кроме того, Павлова объяснила, могут ли газированные напитки с пониженным или нулевым содержанием сахара быть безопасной альтернативой обычной сладкой газировке. Она рассказала об исследовании американских ученых, которые в течение полугода давали разным группам пациентов по литру воды в день, обычную Coca-Cola, Coca-Cola Light или литр молока.

«В группе Coca-Cola Light всё было намного более благополучно, чем в группе, где пили обычную Coca-Cola, но висцеральный жир, тот самый, с которого начинаются все метаболические катастрофы, и на Coca-Cola Light существенно вырос», — сказала она. Так что, заключила эндокринолог, подобные диетические газировки не являются безопасной альтернативой.

16 февраля диетолог Пуджа Мальхотра заявила, что побороть тягу к сладкому можно путем налаживания питьевого режима.

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