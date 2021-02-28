Юрист напомнил о запретной для передачи банкам личной информации

PIN-коды и пароли от карты и интернет-банка нельзя передавать никому, даже если звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнил советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

Эксперт посоветовал в случае подобного входящего звонка положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру. В противном случае можно лишиться части или всех средств. При этом Константинов добавил, что мошенники могут ввести в заблуждение, используя номер, имитирующий банковский, или незаконно перевыпущенную SIM-карту.

Главное, по мнению эксперта, при любых звонках на финансовую тему оставаться бдительным. Так как цифровые технологии и банковская сфера в настоящее время активно и быстро развиваются, предугадать, какими будут новые способы мошенничества, просто невозможно.

27 февраля руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков рассказал, что половина мобильных приложений банков имеет уязвимости, из-за чего персональные данные россиян могут быть похищены. Поэтому пользователям необходимо выполнять некоторые рекомендации, чтобы не стать жертвой мошенников.