Закрывшиеся из-за войны антикварные лавки в Алеппо возобновили работу

Антикварные магазины, закрытые из-за войны и пандемии коронавируса, возобновляют работу в сирийском Алеппо. Здесь можно купить старинную посуду, домашнюю утварь, украшения и арабские ковры с узорами.

По словам владельца одной из крупнейших антикварных лавок города Ахмада Суни Тармаши, чаще всего товары приобретают туристы.

Он отметил, что в последнее время в страну часто приезжают путешественники из Ливана и Иордании. У них пользуется спросом старинная посуда. Товары антиквары получают от местных жителей.

«Очень часто приносят ковры из разрушенных домов. Перед продажей их приходится реставрировать, приводить в порядок. Часто это единственная вещь, которую удалось спасти», — пояснил Тармаши.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что сирийские строители начали работы по восстановлению разрушенного в годы войны здания крупного автовокзала в Алеппо.