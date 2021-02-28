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Закрывшиеся из-за войны антикварные лавки в Алеппо возобновили работу

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Антикварные магазины, закрытые из-за войны и пандемии коронавируса, возобновляют работу в сирийском Алеппо. Здесь можно купить старинную посуду, домашнюю утварь, украшения и арабские ковры с узорами.

По словам владельца одной из крупнейших антикварных лавок города Ахмада Суни Тармаши, чаще всего товары приобретают туристы.

Он отметил, что в последнее время в страну часто приезжают путешественники из Ливана и Иордании. У них пользуется спросом старинная посуда. Товары антиквары получают от местных жителей.

«Очень часто приносят ковры из разрушенных домов. Перед продажей их приходится реставрировать, приводить в порядок. Часто это единственная вещь, которую удалось спасти», — пояснил Тармаши.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что сирийские строители начали работы по восстановлению разрушенного в годы войны здания крупного автовокзала в Алеппо.

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