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Момент убийства мужчины на востоке Москвы попал на видео

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Момент убийства мужчины во время конфликта у жилого дома на улице Утренней в Москве попал на видео. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 27 февраля.

На кадрах можно увидеть, как несколько мужчин и ребенок стоят на улице. Отмечается, что подозреваемый в убийстве приехал на место происшествия, чтобы забрать у убитого его дочь. В результате между мужчинами начался словесный конфликт.

В какой-то момент один из мужчин взял ребенка и попытался увести, однако второй накинулся на него с ножом и нанес ему несколько ударов.

На записи также видно, что за конфликтом наблюдал еще один мужчина. Вмешиваться в драку он не спешил, однако, после нескольких ударов, он все же остановил нападавшего ударом по голове.

Также свидетелем драки стала неизвестная женщина. Ей удалось разнять мужчин. После того, как подозреваемый покинул место преступления, она попыталась оказать потерпевшему помощь.

Ранее в этот же день сообщалось, что на востоке Москвы мужчина был убит в ходе конфликта с новым возлюбленным своей бывшей жены. Подозреваемый 1981 года рождения был оперативно задержан, ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

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