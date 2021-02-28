Мадуро потребовал от правительства пересмотра отношений с Испанией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после визита испанского министра иностранных дел Аранчи Гонсалес Лайи в приграничные с Венесуэлой регионы Колумбии потребовал в субботу, 27 февраля, от правительства серьезного пересмотра отношений с Испанией.

«Мы глубоко пересмотрим отношения с Испанией, на всех уровнях — достаточно агрессии с их стороны», — заявил политик в ходе выступления, трансляция которого проходила на его странице в Twitter.

Мадуро призвал вице-президента Дэлси Родригес и главу МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса начать действовать в этом направлении, подчеркнув, что те, кто хочет хорошего к себе отношения, должны демонстрировать его в отношении Венесуэлы.

«Вон из Латинской Америки, канцлер Испании. Go home, министр иностранных дел, хватит унижений в отношении Венесуэлы, лицемерия, злоупотреблений, двойных стандартов министра иностранных дел Испании в пользу колумбийских военизированных формирований, правительства Колумбии, расправ и массовых убийств», — подчеркнул венесуэльский лидер.

Ранее МИД Венесуэлы вручил ноты протеста послам Франции, Германии, Нидерландов и Испании, подчеркнув, что эти государства действуют с особым умыслом, поощряя новые санкции в отношении республики.

24 февраля Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум, в котором заявил, что Венесуэла никогда больше не пойдет на сделки или диалог с ЕС, если он не изменит санкционную политику.

24 февраля представитель Евросоюза Исабель Брильанте Педросу была объявлена властями Венесуэлы персоной нон грата и получила 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Решение о высылке было принято в ответ на введенные ЕС санкции против Каракаса.

22 февраля Евросоюз расширил санкционный список. Новые ограничения коснулись и Венесуэлы, в черный список теперь входят 55 человек.

В частности, туда попали председатель венесуэльского национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены национальной ассамблеи и судьи.

В МИД Венесуэлы осудили «произвольные» санкции ЕС, которые «не имеют правовой основы в нормах международного права».