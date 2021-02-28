Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
РФ приступила к развертыванию орбитальной группировки для мониторинга климата Арктики
Мир
Минздрав Кипра разъяснил порядок въезда россиян в страну в марте
Общество
В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве в кафе
Мир
В британском Эксетере обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
Мир
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море
Мир
Митинг в поддержку осужденного рэпера в Барселоне перерос в беспорядки
Спорт
На чемпионате по дзюдо в Дагестане произошла массовая драка
Мир
США отрицают ведение переговоров с ФРГ о судьбе «Северного потока – 2»
Наука
«Роскосмос» опубликовал фотографии гигантских смерчей на Марсе

Мадуро потребовал от правительства пересмотра отношений с Испанией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после визита испанского министра иностранных дел Аранчи Гонсалес Лайи в приграничные с Венесуэлой регионы Колумбии потребовал в субботу, 27 февраля, от правительства серьезного пересмотра отношений с Испанией.

Верфь мне: Мадуро избавился от радикалов в парламенте Венесуэлы
Оснований для сомнений в легитимности выборов нет, заявили наблюдатели от РФ

«Мы глубоко пересмотрим отношения с Испанией, на всех уровнях — достаточно агрессии с их стороны», — заявил политик в ходе выступления, трансляция которого проходила на его странице в Twitter.

Мадуро призвал вице-президента Дэлси Родригес и главу МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса начать действовать в этом направлении, подчеркнув, что те, кто хочет хорошего к себе отношения, должны демонстрировать его в отношении Венесуэлы.

«Вон из Латинской Америки, канцлер Испании. Go home, министр иностранных дел, хватит унижений в отношении Венесуэлы, лицемерия, злоупотреблений, двойных стандартов министра иностранных дел Испании в пользу колумбийских военизированных формирований, правительства Колумбии, расправ и массовых убийств», — подчеркнул венесуэльский лидер.

Ранее МИД Венесуэлы вручил ноты протеста послам Франции, Германии, Нидерландов и Испании, подчеркнув, что эти государства действуют с особым умыслом, поощряя новые санкции в отношении республики.

24 февраля Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум, в котором заявил, что Венесуэла никогда больше не пойдет на сделки или диалог с ЕС, если он не изменит санкционную политику.

24 февраля представитель Евросоюза Исабель Брильанте Педросу была объявлена властями Венесуэлы персоной нон грата и получила 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Решение о высылке было принято в ответ на введенные ЕС санкции против Каракаса.

22 февраля Евросоюз расширил санкционный список. Новые ограничения коснулись и Венесуэлы, в черный список теперь входят 55 человек.

В частности, туда попали председатель венесуэльского национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены национальной ассамблеи и судьи.

В МИД Венесуэлы осудили «произвольные» санкции ЕС, которые «не имеют правовой основы в нормах международного права».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021