Мужчина убил бывшего мужа возлюбленной в ходе конфликта в Москве

На востоке Москвы мужчина был убит в ходе конфликта с новым возлюбленным своей бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве на своем сайте в воскресенье, 27 февраля.

По версии следствия, конфликт между мужчинами произошел вечером 27 февраля вблизи жилого дома, расположенного по улице Утренней.

Ссора началась из-за дочери убитого, которую хотел забрать нынешний сожитель ее матери, уточняет РЕН ТВ. В результате мужчина 1973 года рождения получил несколько ножевых ранений и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Подозреваемый 1981 года рождения был оперативно задержан, ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Также в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее в субботу, 27 февраля, следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области сообщило о задержании восьми мужчин в возрасте от 23 до 36 лет, подозреваемых в смертельной перестрелке в кафе в городе Шлиссельбург.