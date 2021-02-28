Президент Армении не стал подписывать указ об отставке начальника генштаба

Президент Армении Армен Саркисян вернул премьер-министру Николу Пашиняну указ об увольнении начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна без подписи в воскресенье, 27 февраля.

Как сообщила пресс-служба армянской администрации, Саркисян выразил убежденность в необходимости соблюдать политический нейтралитет с армией страны, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день Минобороны Армении призвало не втягивать вооруженные силы (ВС) в политические процессы в республике. В пресс-службе минобороны Армении отметили, что ВС республики ответственно выполняют свои функции по защите и безопасности государства, независимо от политики.

Ранее, 25 февраля, Пашинян призвал всех солдат и офицеров заниматься охраной границ и территориальной целостности страны. По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Премьер-министр усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника генштаба ВС Армении.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.