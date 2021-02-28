Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
РФ приступила к развертыванию орбитальной группировки для мониторинга климата Арктики
Мир
Минздрав Кипра разъяснил порядок въезда россиян в страну в марте
Общество
В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве в кафе
Мир
В британском Эксетере обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
Мир
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море
Мир
Митинг в поддержку осужденного рэпера в Барселоне перерос в беспорядки
Спорт
На чемпионате по дзюдо в Дагестане произошла массовая драка
Мир
США отрицают ведение переговоров с ФРГ о судьбе «Северного потока – 2»
Наука
«Роскосмос» опубликовал фотографии гигантских смерчей на Марсе

Президент Армении не стал подписывать указ об отставке начальника генштаба

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Армении Армен Саркисян вернул премьер-министру Николу Пашиняну указ об увольнении начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна без подписи в воскресенье, 27 февраля.

Площадь-палатка: как Ереван уходит в бессрочный протест
Противники Никола Пашиняна намерены бастовать до его отставки, премьер не собирается уходить

Как сообщила пресс-служба армянской администрации, Саркисян выразил убежденность в необходимости соблюдать политический нейтралитет с армией страны, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день Минобороны Армении призвало не втягивать вооруженные силы (ВС) в политические процессы в республике. В пресс-службе минобороны Армении отметили, что ВС республики ответственно выполняют свои функции по защите и безопасности государства, независимо от политики.

Ранее, 25 февраля, Пашинян призвал всех солдат и офицеров заниматься охраной границ и территориальной целостности страны. По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Премьер-министр усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника генштаба ВС Армении.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021