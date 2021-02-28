Минздрав Кипра разъяснил порядок въезда россиян в страну в марте

Граждане России для приезда на Кипр с 1 марта должны иметь вид на жительство в республике или получить специальное разрешение, а прилетевшие пассажиры должны пройти двухнедельный карантин. Об этом говорится в оценке эпидемиологического риска коронавирусной инфекции, опубликованной минздравом Кипра в субботу, 27 февраля.

Отмечается, что отдел эпидемиологического надзора ведомства провел повторную оценку эпидемиологической картины в мире. Россия в соответствии с этой классификацией находится в списке стран серой категории, для приезда из которых требуется специальное разрешение.

Помимо РФ перечень включает еще девять стран: Великобританию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Украину, Иорданию, Ливан, Египет, Белоруссию и Руанду, передает «РИА Новости».

Пассажиры из стран серой категории должны провести на обязательной самоизоляции или на обязательном карантине 14 дней. Возможно сократить этот срок, если через 10 дней режима обязательной самоизоляции или карантина пройти повторное тестирование на COVID-19 за свой счет и представить отрицательный результат.

Кроме того, все пассажиры, независимо от категории страны, должны пройти регистрацию на сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.

Также отмечается, что в целях обеспечения общественного здравоохранения и эпидемиологического надзора будет проведен лабораторный молекулярный тест.

Ранее сообщалось, что на Кипре с 1 марта открываются международные аэропорты. Однако для туристов из России граница пока будет закрыта.