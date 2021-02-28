Митинг в поддержку осужденного рэпера в Барселоне перерос в беспорядки

По меньшей мере десять человек задержали в Барселоне в ходе беспорядков после митинга в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщается на странице каталонской полиции в Twitter.

По информации правоохранителей, один из задержанных имеет отношение к поджогу фургона городской гвардии. Также в ходе протеста пострадали не менее четырех человек.

Как уточнили в полиции, акция в поддержку рэпера переросла в Барселоне в беспорядки. Агрессивно настроенные участники митинга бросали петарды и другие предметы в стражей порядка, поджигали мусорные контейнеры, выбили окна банков, грабили местные магазины, сооружали баррикады.

Беспорядки в Барселоне начались 16 февраля после акций в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии: в 2018 году суд приговорил его к девяти месяцам заключения за высказывания с упоминанием террористической организации GRAPO. Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и 16 февраля забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.