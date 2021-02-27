Появилось видео с места нападения на полицейского в Дагестане

Камера видеонаблюдения сняла момент перестрелки у магазина в Махачкале, где злоумышленник ранил сотрудника полиции. Запись появилась в социальных сетях, пишет РЕН ТВ в субботу, 27 февраля.

На кадрах видно, как полицейские погнались за мужчиной с пистолетом в руках. Неизвестный забежал во двор, спрятался за корпус автомобиля и открыл огонь по сотрудникам ППС.

Также на видео есть момент, где один из выстрелов ранит полицейского, однако ответным огнем злоумышленник всё же был нейтрализован.

Отмечается, что сотрудник полиции был госпитализирован с ранением. О состоянии преступника на данный момент не сообщается. При этом в социальных сетях появились сообщения о смерти нападавшего, но официального подтверждения информации нет.

При этом другой задержанный, Магомед Магомедов, рассказал, что всё началось после того, как он и его товарищ не предъявили документы сотрудникам полиции. По его словам, он забыл, что у него с собой права и карточка, и сказал, что документов у него нет, уточняет телеканал РЕН ТВ.

Ранее 27 февраля сообщалось, что сотрудник полиции получил ранение во время перестрелки у ресторана в Махачкале.

По сведениям МВД, сотрудники ППС подошли к двум мужчинам, чтобы проверить документы. Один из мужчин достал оружие и открыл огонь. Мужчина, который сопровождал нападавшего, попытался сбежать, но был задержан.