В Госдуме оценили успех Большунова на чемпионате мира по лыжным гонкам

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в в немецком Оберстдорфе.

По словам парламентария, успех россиянина является крайне важным на фоне выступления национальной команды на мировом первенстве без флага и гимна, пишет «Газета.Ру» в субботу, 27 февраля.

«Очень важно побеждать в такое непростое время, когда нас лишили традиционных символов. И когда вокруг нас столько злопыхателей, которые радуются нашим неудачам и огорчаются нашим победам. Золото Большунова — это большая победа! Мы гордимся нашими лыжниками», - заявил Свищев.

Ранее в этот день главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе отметила, что Большунов заслужил награду в скиатлоне своим упорным трудом.

Большунов в субботу завоевал золото в скиатлоне и принес команде первую медаль на турнире. Россиянин лидировал почти всю вторую половину дистанции. За ним следовали пять норвежцев.

24-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. До этого лыжник занимал вторые и третьи места.