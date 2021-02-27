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Спорт
Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира

В Госдуме оценили успех Большунова на чемпионате мира по лыжным гонкам

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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в в немецком Оберстдорфе.

По словам парламентария, успех россиянина является крайне важным на фоне выступления национальной команды на мировом первенстве без флага и гимна, пишет «Газета.Ру» в субботу, 27 февраля.

«Очень важно побеждать в такое непростое время, когда нас лишили традиционных символов. И когда вокруг нас столько злопыхателей, которые радуются нашим неудачам и огорчаются нашим победам. Золото Большунова — это большая победа! Мы гордимся нашими лыжниками», - заявил Свищев.

Ранее в этот день главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе отметила, что Большунов заслужил награду в скиатлоне своим упорным трудом.

Большунов в субботу завоевал золото в скиатлоне и принес команде первую медаль на турнире. Россиянин лидировал почти всю вторую половину дистанции. За ним следовали пять норвежцев.

24-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. До этого лыжник занимал вторые и третьи места.

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