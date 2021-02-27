Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
МИД Сирии обратился к Совбезу ООН с призывом остановить «агрессию» США
Спорт
ЦСКА в шестой раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Общество
Диетолог рассказала о провоцирующих сонливость завтраках
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в столичном дерби матча РПЛ
Мир
Минобороны Армении призвало не втягивать военных в политику
Мир
На Украине назвали сроки возможного возвращения Донбасса
Мир
Оппозиция Армении заявила о планах протестовать до отставки Пашиняна
Наука
Врач рассказала об опасном последствии у переболевших COVID-19
Спорт
Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира

МИД Сирии обратился к Совбезу ООН с призывом остановить «агрессию» США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Сирии в субботу, 27 февраля, обратилось к Совету Безопасности ООН с призывом принять немедленные меры для остановки «агрессии» США на сирийской территории. Ведомство направило соответствующее письмо в организацию, передает агентство SANA.

«Демократический» удар: что означает налет авиации США на объекты в САР
Американские ВВС атаковали территорию Сирии впервые за время президентства Джо Байдена

В документе речь идет об ударах военной авиации США, нанесенных 26 февраля по сирийским позициям в провинции Дейр эз-Зор вблизи границы с Ираком, которые являются нарушением международного права и Устава ООН.

«Эта агрессия стала новым эпизодом серии неоднократных нападений американских войск под надуманными предлогами или постыдными оправданиями, которыми официальные лица администрации США хвастаются со своих платформ в Вашингтоне», — отмечается в послании.

Как подчеркнули в сирийском внешнеполитическом ведомстве, такие действия ведут к эскалации напряженности в регионе, поскольку они являются «показателем негативной политики новой американской администрации», которая должна соблюдать нормы международной законности, международного права и соответствующие решения Совбеза.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как утверждает глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против интересов США.

26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара.

МИД Ирана, в свою очередь, назвал удары США по объектам в Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021