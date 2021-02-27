МИД Сирии обратился к Совбезу ООН с призывом остановить «агрессию» США

Министерство иностранных дел Сирии в субботу, 27 февраля, обратилось к Совету Безопасности ООН с призывом принять немедленные меры для остановки «агрессии» США на сирийской территории. Ведомство направило соответствующее письмо в организацию, передает агентство SANA.

В документе речь идет об ударах военной авиации США, нанесенных 26 февраля по сирийским позициям в провинции Дейр эз-Зор вблизи границы с Ираком, которые являются нарушением международного права и Устава ООН.

«Эта агрессия стала новым эпизодом серии неоднократных нападений американских войск под надуманными предлогами или постыдными оправданиями, которыми официальные лица администрации США хвастаются со своих платформ в Вашингтоне», — отмечается в послании.

Как подчеркнули в сирийском внешнеполитическом ведомстве, такие действия ведут к эскалации напряженности в регионе, поскольку они являются «показателем негативной политики новой американской администрации», которая должна соблюдать нормы международной законности, международного права и соответствующие решения Совбеза.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как утверждает глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против интересов США.

26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара.

МИД Ирана, в свою очередь, назвал удары США по объектам в Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности страны.