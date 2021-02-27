В Махачкале в результате перестрелки пострадал полицейский

Сотрудник полиции получил ранение во время перестрелки у ресторана в Махачкале в Дагестане. Об этом сообщила в субботу, 27 февраля, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева.

«Сотрудник ППС был ранен в плечо. Ответным огнем он ранил нападавшего», — приводит ее слова телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, о перестрелке первыми сообщили очевидцы. В Сети появилось видео, на котором слышны выстрелы и крики. На кадрах также видно полицейских, укрывающихся от выстрелов за колонной.

По сведениям МВД, сотрудники ППС подошли к двум мужчинам, чтобы проверить документы. Один из мужчин достал оружие и открыл огонь.

Мужчина, который сопровождал нападавшего, попытался сбежать, но был задержан.

В начале февраля на рынке «Луч» в Красноярске произошла перестрелка. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых. Сообщалось, что стрельбу устроил руководитель рынка.