Умер олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков

Олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщила в субботу, 27 февраля, пресс-служба гребного клуба «Знамя».

«В пятницу, 26 февраля, скоропостижно скончался олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков. Вся дополнительная информация будет предоставлена позднее», — говорится в сообщении.

В 1976 году Клепиков завоевал золотую медаль на Олимпийских играх, в том же году стал заслуженным мастером спорта СССР. Годом ранее он победил на чемпионате мира по академической гребле на четверке с рулевым, а в 1977 году завоевал серебряную награду мирового первенства на восьмерке.

В период с 1980 по 1986 год работал старшим тренером добровольного спортивного общества «Спартак». С 1989 по 1993 год был директором ДЮСШ «Труд».