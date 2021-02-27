Оппозиция Армении заявила о планах протестовать до отставки Пашиняна

Представитель оппозиции Армении Ишхан Сагателян 27 февраля заявил, что оппоненты премьер-министра республики Никола Пашиняна останутся на проспекте Баграмяна в Ереване до отставки главы правительства.

«Мы не покинем площадь, пока эта предательская власть находится в здании правительства», — привели слова Сагателяна в «РИА Новости».

Сторонники армянской оппозиции провели уже вторую ночь в палаточном лагере у здания парламента в столице Армении. Как сообщил 27 февраля корреспондент «Известий», на ночь в лагере остались 20–30 человек.

Ранее около 200 человек остались ночевать на проспекте Баграмяна в армянской столице. Противники Пашиняна объявили бессрочную акцию с требованием его отставки.

25 февраля лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут, чтобы проголосовать за отставку Пашиняна.

Оппозиция Армении заявляла, что готова встретиться с Пашиняном только для того, чтобы обсудить вопрос его отставки. Сам же премьер-министр заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

25 февраля генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Армянский премьер назвал происходящее попыткой военного переворота.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.