Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков
Мир
Оппозиция Армении заявила о планах протестовать до отставки Пашиняна
Мир
Горбачев призвал Путина и Байдена обсудить угрозы ядерной войны
Экономика
В Госдуме предложили по-новому считать зарплаты россиян
Мир
На Украине назвали сроки возможного возвращения Донбасса
Спорт
Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира
Наука
Врач рассказала об опасном последствии у переболевших COVID-19
Общество
Эксперт назвал способ быстро уснуть
Спорт
Боец UFC Петр Ян рассказал о своей технике «смазанных ударов»
Сюжет:

Оппозиция Армении заявила о планах протестовать до отставки Пашиняна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель оппозиции Армении Ишхан Сагателян 27 февраля заявил, что оппоненты премьер-министра республики Никола Пашиняна останутся на проспекте Баграмяна в Ереване до отставки главы правительства.

Площадь-палатка: как Ереван уходит в бессрочный протест
Противники Никола Пашиняна намерены бастовать до его отставки, премьер не собирается уходить

«Мы не покинем площадь, пока эта предательская власть находится в здании правительства», — привели слова Сагателяна в «РИА Новости».

Сторонники армянской оппозиции провели уже вторую ночь в палаточном лагере у здания парламента в столице Армении. Как сообщил 27 февраля корреспондент «Известий», на ночь в лагере остались 20–30 человек.

Ранее около 200 человек остались ночевать на проспекте Баграмяна в армянской столице. Противники Пашиняна объявили бессрочную акцию с требованием его отставки.

25 февраля лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут, чтобы проголосовать за отставку Пашиняна.

Оппозиция Армении заявляла, что готова встретиться с Пашиняном только для того, чтобы обсудить вопрос его отставки. Сам же премьер-министр заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

25 февраля генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Армянский премьер назвал происходящее попыткой военного переворота.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021