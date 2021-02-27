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Спорт
Чемпион UFC Петр Ян прокомментировал скандал со своим участием

Боец UFC Петр Ян рассказал о своей технике «смазанных ударов»

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Чемпион UFC Петр Ян рассказал, почему наносит «смазанные удары». Об этом сообщает в субботу, 27 февраля, телеканал РЕН ТВ.

«Я бы хотел относиться к разносторонним бойцам, которые умеют, в принципе, делать все по необходимости. Если мне нужно боксировать, если я вижу, что это ключ к победе в этом бою, то я буду боксировать. Если мне нужно будет сближаться, клинчеваться, вязаться, чтобы нанести урон локтями, я буду это делать. Стараюсь реально оценивать ситуацию в октагоне», — сказал он.

По словам спортсмена, все дело в его технике ведения боя. Как пояснил Ян, «смазанные удары» позволяют запутать соперника.

«В боксе такое имеет место быть, есть такие удары, которые, скажем так, являются финтом. Ты проводишь трехударную комбинацию. Понимаешь, что один удар пройдет по воздуху, вторым ты не дотянешься, но третьим нужно акцентировано попасть. Это всё есть. Не всегда получается, конечно <…> Тебе нужно замаскировать удар, чтобы попасть с правой руки, нужно, чтобы он поверил, что ты будешь бить с левой. Нужно запутать соперника», — объяснил Ян.

Вскоре боец сразится с американцем Алджамэйном Стерлингом в категории легкого веса. Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. РЕН ТВ будет транслировать бои турнира в прямом эфире утром 7 марта.

В этот же день чемпион UFC прокомментировал скандал, в который попал из-за видео с бездомным темнокожим мужчиной. Ян после резкой критики со стороны болельщиков и обвинений в расизме рассказал, что часто снимает видео с разными необычными людьми на улицах.

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