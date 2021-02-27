Чемпион UFC Петр Ян прокомментировал скандал со своим участием

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал скандал, в который попал из-за видео с бездомным темнокожим мужчиной. Боец 27 февраля отметил, что всё происходящее в ролике — просто шутка.

Ян после резкой критики со стороны болельщиков и обвинений в расизме рассказал, что часто снимает видео с разными необычными людьми на улицах.

«У меня даже мысли не было оскорбить чернокожих, не было расизма. Что, теперь нельзя пошутить над ним, если у него такой же цвет кожи, как у Алджамейна Стерлинга? Это же глупо, согласитесь? Просто он шел, вел себя очень интересно, остановки гнул, видно, что парень что-то употребил. Я вообще без какой-то мысли, с юмором: «Алджамейн, не исполняй, нормально всё», — приводит слова Петра Яна телеканал РЕН ТВ.

В настоящее время Петр Ян готовится к бою с Алджамейном Стерлингом. Противники встретятся на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе 7 марта. В прямом эфире поединки будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

В начале 2021-го Ян заявил, что за текущий год собирается провести три боя и установить рекорд по защитам титула UFC. За свою карьеру спортсмен выиграл 15 боев из 16.