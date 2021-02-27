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Кипр закрыл въезд туристам из России с 1 марта

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На Кипре с 1 марта открываются международные аэропорты. Однако граница для туристов из России пока будет закрыта. Попасть на остров возможно только по спецразрешению. Дело в том, что РФ входит в так называемый серый список стран. В этой категории также Белоруссия, Украина, Израиль, Британия, ОАЭ, Иордания, Ливан, Египет и Руанда. Статус стран «серой» группы будут пересматривать раз в неделю. Решение по допуску примут исходя из эпидемической обстановки в каждом из государств.

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