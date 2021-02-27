S&P Global Ratings назвало три ключевых риска для экономики РФ

Кредитно-рейтинговое агентство S&P Global Ratings назвало три ключевых риска, которые могут повлиять на показатели России. По мнению специалистов, сильное влияние окажут внутриполитическая волатильность, возможное ужесточение санкций США и ослабление макрополитической конструкции. Долгосрочный рейтинг РФ оценили на инвестиционном уровне BBB–. Прогноз специалистов стабильный и упорно идет на понижение. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило нынешний рейтинг России на уровне BBB. При этом западные экономисты уверены, что санкции США не окажут влияния на суверенный долг РФ.

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