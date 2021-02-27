Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
В Госдуме предложили по-новому считать зарплаты россиян
Мир
Международные учения НАТО начались в Черном море
Спорт
Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира
Мир
Радикалы закидали пиротехникой офис генпрокурора Украины
Мир
В Греции раскритиковали политику Евросоюза в отношении России
Мир
Президент Армении отказался утвердить отставку начальника Генштаба
Спорт
Союз биатлонистов России обратился в CAS из-за ограничений на ЧМ
Мир
Айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды
Мир
В США одобрили план стимулирования экономики на $1,9 трлн

S&P Global Ratings назвало три ключевых риска для экономики РФ

0
Выделить главное
вкл
выкл

Кредитно-рейтинговое агентство S&P Global Ratings назвало три ключевых риска, которые могут повлиять на показатели России. По мнению специалистов, сильное влияние окажут внутриполитическая волатильность, возможное ужесточение санкций США и ослабление макрополитической конструкции. Долгосрочный рейтинг РФ оценили на инвестиционном уровне BBB–. Прогноз специалистов стабильный и упорно идет на понижение. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило нынешний рейтинг России на уровне BBB. При этом западные экономисты уверены, что санкции США не окажут влияния на суверенный долг РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021