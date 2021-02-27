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Захарова оценила расследование Amnesty International по Навальному

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение Amnesty International провести расследование по поводу принятия решения организацией о наделении блогера Алексея Навального статусом «узника совести».

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«Ищут, у кого же из сотрудников совесть не выдержала лицемерия? О, этот чудный мир западных принципов и их не менее принципиальных несоблюдений», — написала Захарова на своей станице в Facebook в субботу, 27 февраля.

Ранее Amnesty International решило провести расследование о присуждении Навальному статуса «узника совести».

Накануне 26 февраля в организации объяснили отказ от статуса «узник совести» в отношении Навального. Представители Amnesty International рассказали, что снятие статуса связано с высказываниями блогера в видеороликах середины 2000-х годов. Как отметили в организации, высказывания Навального были тщательно проанализированы.

Днем ранее стало известно, что российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) провели видеоконференцию с представителями Amnesty International от имени соратника Навального Леонида Волкова.

По словам пранкеров, представители организации во время разговора признались в том, что дали статус «узник совести» блогеру для наиболее громкого заявления после его ареста.

В начале февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2,5 года. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

20 февраля блогера приговорили к выплате штрафа в 850 тыс. рублей — его признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В тот же день на другом заседании суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

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