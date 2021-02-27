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В США начали расследование против вышедшей из проекта СП-2 компании

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Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов начала расследование в отношении американской нефтегазовой компании Baker Hughes, которая могла быть причастна в «Северному потоку – 2». Об этом сообщило агентство Reuters.

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Деятельностью компании власти США заинтересовались еще в конце 2020 года. Отмечается, что расследование касается работы компании с проектами, которые попали под санкции США.

Компания предоставила комиссии всю необходимую информацию и также инициировала внутреннюю проверку соблюдения секционного законодательства страны.

Отмечается, что в феврале Baker Hughes и еще 18 компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». При этом в США пообещали следить за всеми организациями, которые причастны к строительству газопровода. Уточнялось, что компании вышли из СП–2 из-за угроз США о введении санкций.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В Госдепе заявляли, что будут вводить санкции без предупреждения против тех, кто нарушает американские предписания. Администрация президента США Джо Байдена не стала менять подход Дональда Трампа к вопросу строительства «Северного потока – 2». Белый дом назвал проект плохой сделкой для Европы.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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