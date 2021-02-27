Один человек погиб при взрыве в больнице Черновцов на Украине. Об этом сообщается в субботу, 27 февраля, на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается также, что в результате ЧП один человек пострадал.

Возгорание произошло в 13:15 (14:15 мск) на втором этаже клиники. Через 15 минут пожар был потушен, 20 человек эвакуировали.

К тушению пожара были привлечены 20 сотрудников ГСЧС и пять единиц техники. По информации портала «Чернiвицький промінь», на втором этаже больницы располагались пациенты с коронавирусом.

О взрыве стало известно ранее в субботу. Как сообщили в ГСЧС, причиной ЧП стал взрыв кислородного оборудования.