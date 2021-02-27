В США одобрили план стимулирования экономики на $1,9 трлн

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект об экстренном стимулировании экономики страны в условиях пандемии. На эти цели выделено $1,9 трлн. Трансляцию заседания 27 февраля вел канал NBC в Twitter.

За одобрение законопроекта выступили 219 человек, против — 212.

Документ, основанный на программе президента США Джо Байдена, предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики.

О существовании экономического кризиса в США Байден заявил 22 января. Он отметил, что для восстановления экономики нужны решительные и неотложные меры.

С мнением президента согласился глава национального экономического совета Белого дома Брайен Диз. Он заявил, что власти США должны принять неотложные меры по стимулированию экономики в условиях пандемии COVID-19, иначе придется выбираться «из еще более глубокой ямы».

Кроме того, в настоящее время президент Соединенных Штатов, по его словам, пытается решить «гигантские» проблемы с распространением вакцины от коронавирусной инфекции в стране. Американский лидер 12 февраля отметил, что на данный момент власти столкнулись с логистическими проблемами в распространении препаратов.

Также президент США добавил, что к концу лета страна должна получить около 200 млн доз вакцины от COVID-19, однако сделать так, чтобы лекарство получили все граждане, будет сложно.