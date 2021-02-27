Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил спецопераций с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил спецопераций с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в субботу, 27 февраля, на сайте Кремля.

«Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге <…> Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооруженных сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности», — сказал в обращении Путин.

Российский лидер отметил существенные изменения в «характере угроз и способах ведения вооруженной борьбы с ними». Он рассказал, что создание Сил специальных операций стало ответом на эти угрозы и вызовы, передает «Газета.ру».

«Вы всегда в постоянной боевой готовности, и уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу. Потому что в рядах Сил специальных операций служат смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества. <…> Желаю успехов, здоровья вам и вашим близким. Самые добрые пожелания — заслуженным ветеранам, которые стояли у истоков Сил специальных операций», — подытожил президент РФ.

Ранее, 23 февраля, Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В обращении российский лидер отметил боеспособность Вооруженных сил, поблагодарив всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга.