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Стала известна причина взрыва в больнице Черновцов на Украине

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Причиной ЧП в городской больнице Черновцов на Украине стал взрыв кислородного оборудования, сообщили 27 февраля в госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Ранее в этот день в клинической больнице № 1 произошел взрыв, вызвавший пожар.

«В 13:15 (12:15 мск. — Ред.) в Черновцах <...> в палате на втором этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 произошла вспышка кислородной трубы (хлопок)», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 20 человек.

Спустя 15 минут возгорание было ликвидировано.

В результате происшествия погиб один человек, также есть один пострадавший.

К тушению пожара были привлечены 20 сотрудников ГСЧС и пять единиц техники.

По информации портала «Чернiвицький промінь», на втором этаже больницы располагались пациенты с коронавирусом.

Ранее, в январе, сообщалось о крупном пожаре на складе в ЕАО, где хранились кислородные баллоны. Сторож склада сумел предотвратить взрыв, когда вынес в безопасное место кислородные баллоны, и вызвал пожарных.

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