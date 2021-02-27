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В СНБО назвали «божьей карой» отключение на Украине нового телеканала

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Отключение телеканала «Первый независимый» могло стать «божьей карой». Такое заявление 27 февраля сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, комментируя причины прекращения вещания канала.

Данилов отметил, что СНБО не имеет к случившемуся никакого отношения.

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«Что случилось с этим каналом, почему он прекратил [вещание]? Возможно, там у них какая-то техническая ошибка. А может, это божья кара», — говорит Данилов на видео, которое было опубликовано в YouTube.

При этом Данилов уточнил, что телеканалы, которые не нарушают законы Украины, не испытывают никаких проблем с вещанием.

Канал «Первый независимый» был запущен на Украине накануне работниками закрытых ранее телекомпаний «112 Украина», NewsOne и ZIK. Однако в эфире телеканал был только один час, после чего вещание прервалось.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

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