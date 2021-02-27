Двухэтажный дом с ресторанами загорелся в центре Москвы

Двухэтажное здание загорелось на Пятницкой улице в Москве 27 февраля.

Пожар произошел в дом 6/1, в нем находятся рестораны и бары.

«Горит двухэтажное здание. Наблюдается дым. Подразделения на месте, работают. Люди выведены», — отметили в МЧС по региону. Отмечается, что пожар произошел между первым и вторым этажами дома.

Данные о пострадавших отсутствуют.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

24 февраля сообщалось, что в подмосковном Одинцове загорелся ресторан «Причал». ЧП произошло на Ильинском шоссе в деревне Жуковка в деревянном строении площадью 60 кв. м.