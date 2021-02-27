Молодежный фестиваль Muus uSTAR пройдет в Якутии

В Якутии 27 марта состоится первый молодежный фестиваль Muus uSTAR. Его участники продемонстрируют свои достижения и презентуют собственные проекты, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Основной площадкой для проведения фестиваля станет спортивный комплекс «Триумф» в Якутске. Те, кто не сможет присутствовать на мероприятии, смогут увидеть его трансляцию на цифровой платформе Synergy.Online, в социальных сетях и в эфире местного телеканала «НВК Саха». Еще восемь городов республики со столицей региона свяжут телемосты, передает ИА SakhaNews.

В Якутске ожидают приезд известного российского актера и режиссера Данилы Козловского, который проведет мастер-класс по режиссуре и актерскому мастерству. Кульминацией праздника станет живое выступление на сцене «Триумфа» хедлайнера фестиваля, музыканта и уроженца Якутии Левана Горозия, ранее известного под псевдонимом L’One.