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В России вдвое сократилось число выданных кредитных карт

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Российские банки стали в два раза реже выдавать кредитные карты пользователям. Об этом 27 февраля сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Отмечается, что сокращение объема выдачи кредитных карт снизилось вдвое из-за ужесточения со стороны финансово-кредитных организаций. В прошлом месяце кредитки получили на 45% человек меньше, чем в декабре 2020 года, подчеркнули аналитики.

Снижение выдачи карт, как пояснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин, связано с сезонностью и консервативными подходами кредиторов.

«Например, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные 10 процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений — в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее — 37%», — цитирует Лагуткина «РИА Новости».

В компании добавили, что россияне, которым кредитная карта все-таки была одобрена, забирают их с большим ажиотажем, чем раньше, пишет «Газета.ру».

Ранее в феврале эксперты из банковской сферы рассказали «Известиям», что в 2020 году в России увеличился спрос на цифровые карты. В некоторых кредитных организациях их выпуск увеличился в пределах 50%.

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