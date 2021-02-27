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В больнице украинского города Черновцы произошел взрыв

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Взрыв произошел в больнице города Черновцы на Украине, есть пострадавшие, сообщила 27 февраля заместитель главы областной госадминистрации Наталья Гусак.

«Чрезвычайная ситуация. В городской больнице № 1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы», — написала она в Facebook.

По информации украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, спасатели ликвидировали возгорание в пятиэтажном здании клинической больницы. Возгорание произошло в палате на втором этаже медучреждения после хлопка кислородного оборудования.

В результате данного происшествия погиб один человек, есть пострадавший.

Эвакуированы 20 человек. К тушению пожара привлекались 20 человек и пять единиц техники ГСЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, в декабре 2020 года, в результате взрыва кислородного аппарата в больнице в городе Газиантеп на юге Турции погибли восемь человек. 14 пациентов были переведены в другие больницы. Огонь удалось ликвидировать в краткие сроки.

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