В больнице украинского города Черновцы произошел взрыв
Взрыв произошел в больнице города Черновцы на Украине, есть пострадавшие, сообщила 27 февраля заместитель главы областной госадминистрации Наталья Гусак.
«Чрезвычайная ситуация. В городской больнице № 1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы», — написала она в Facebook.
По информации украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, спасатели ликвидировали возгорание в пятиэтажном здании клинической больницы. Возгорание произошло в палате на втором этаже медучреждения после хлопка кислородного оборудования.
В результате данного происшествия погиб один человек, есть пострадавший.
Эвакуированы 20 человек. К тушению пожара привлекались 20 человек и пять единиц техники ГСЧС.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее, в декабре 2020 года, в результате взрыва кислородного аппарата в больнице в городе Газиантеп на юге Турции погибли восемь человек. 14 пациентов были переведены в другие больницы. Огонь удалось ликвидировать в краткие сроки.