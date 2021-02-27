Видео с ограблением детьми ювелирного магазина в Южно-Сахалинске оказалось рекламой

Ролик, на котором дети в костюмах единорогов грабят ювелирный магазин в Южно-Сахалинске, оказался рекламным ходом. Об этом 27 февраля сообщило УМВД региона в Instagram.

В ведомстве уточнили, что в субботу утром в полицию поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров подростки разбили молотком витрину в ювелирном магазине. Прибывшая на место группа за несколько часов установила, что инцидент был инсценирован владелицей и сотрудницей магазина, чтобы привлечь внимание в социальных сетях. Детей, сыгравших хулиганов, наняли в рекламном агентстве.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Организаторы будут привлечены к установленной законодательством ответственности. В том числе юридическая оценка также будет дана действиям агентства, предоставившего несовершеннолетних актеров для сомнительной акции», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале стало известно, что в Санкт-Петербурге в Василеостровском районе была совершена крупная кража из лаборатории научного института. Оттуда похитили 50 редких черепов животных. 12 февраля подозреваемый в краже был задержан. По предварительным данным, он в течение пяти месяцев периодически выносил ценные экспонаты, которые затем продавал школьнику.