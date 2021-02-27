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Два детских сада построят по нацпроекту «Демография» на Камчатке

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В Камчатском крае в рамках национального проекта «Демография» продолжится строительство детских садов на проспекте Циолковского в Петропавловске-Камчатском и в микрорайоне Рыбачьем в Вилючинске. Учреждения планируется открыть в этом году.

Председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Владимир Агеев рассказал о региональном проекте «Спорт — норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография», передает ИА KamchatkaMedia.

«Это уже открытый спортивно-тренировочный комплекс по зимним видам спорта у подножия Авачинского вулкана. Это оснащение наших образовательных учреждений различными информационными средствами. Это обеспечение спортивных школ различным инвентарем и оборудованием. И, конечно, очень большой блок по здравоохранению. По нацпроектам приобретается высокотехнологичное оборудование, например, для онкологического диспансера стоимостью около 300 млн рублей», — пояснил Агеев.

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