В мэрии назвали срок возвращения жильцов в дом в Нижнем Новгороде после взрыва

Жильцам дома в Нижнем Новгороде, где 26 февраля произошел взрыв, разрешат вечером 27 февраля вернуться в свои квартиры, сообщил глава города Юрий Шалабаев по итогам заседания оперативного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Сегодня вечером все жители пострадавшего дома на Мещерском бульваре смогут вернуться в свои квартиры. Такое решение приняли эксперты после обследования конструкций дома», — приводятся его слова на официальном сайте городской администрации.

Режим ЧС, введенный после происшествия 26 февраля, планируется снять в 18:00. Жители дома вернутся в свои квартиры после комиссионной оценки ущерба.

«Сейчас дом подключают к электричеству. С сегодняшнего дня подрядчик приступил к остеклению квартир и подъездов», — рассказал Шалабаев.

Он добавил, что завалы разобраны, вывезено более 20 «КамАЗов» мусора. Дорогу рядом с домом планируется открыть на следующий день.

ЧП произошло накануне утром на Мещерском бульваре Канавинского района города. По предварительным данным, причиной взрыва в пристроенном к жилому дому кафе стала утечка газа из газораспределительной системы. После взрыва возник пожар, пристройка обрушилась.

Из-под завалов извлекли пострадавшую сотрудницу кафе с 35% ожогов тела, ушибами и резаными ранами головы. Сейчас она находится под медицинским присмотром.

Всего, по информации регионального ГУ МЧС, в результате инцидента пострадали пять человек. Кроме сотрудницы пострадавшего от взрыва суши-бара, одного мужчину доставили в травмпункт, другую женщину также госпитализировали, еще двоим помощь оказали на месте.

Региональный СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».