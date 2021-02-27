СК возбудил уголовное дело после убийства женщиной своих детей в Воронеже

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летней местной жительницей своих детей восьми и 22 лет. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщается на сайте управления следственного комитета (СК) по области.

По предварительным данным следствия, 26 февраля женщина, находясь в собственной квартире, ударила ножом 22-летнюю дочь и задушила восьмилетнего сына, после чего покончила с собой.

Отец семейства обнаружил три тела вечером того же дня, когда вернулся с работы, и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Следователи и полиция осмотрели место происшествия и в настоящее время продолжают проводить необходимые следственные действия.

Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем регионального управления СК.

21 февраля сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после убийства двоих детей в квартире на северо-востоке Москвы. По предварительной информации, 20 февраля в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду мать совершила убийство трехлетнего сына и 11-летней дочери, после чего пыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали. В тот же день подозреваемая призналась в содеянном.