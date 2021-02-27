Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Эксперт заявил о нейтральном характере мутаций коронавируса в России
Мир
Умер чемпион мира по ралли Ханну Миккола
Общество
В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»
Общество
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году
Мир
В Греции раскритиковали политику Евросоюза в отношении России
Общество
В Москве простились с актером Писаренко
Туризм
В Ленобласти появился веломаршрут длиной 400 км
Новости компаний
Российские аграрии увеличили закупки удобрений
Мир
ВВС США получат 400 «достающих до Сибири» стелс-ракет

СК возбудил уголовное дело после убийства женщиной своих детей в Воронеже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летней местной жительницей своих детей восьми и 22 лет. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщается на сайте управления следственного комитета (СК) по области.

Тяжелый случай: почему младенец полгода жил в шкафу
Старший брат втайне от матери подкармливал девочку, чем спас ей жизнь

По предварительным данным следствия, 26 февраля женщина, находясь в собственной квартире, ударила ножом 22-летнюю дочь и задушила восьмилетнего сына, после чего покончила с собой.

Отец семейства обнаружил три тела вечером того же дня, когда вернулся с работы, и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Следователи и полиция осмотрели место происшествия и в настоящее время продолжают проводить необходимые следственные действия.

Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем регионального управления СК.

21 февраля сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после убийства двоих детей в квартире на северо-востоке Москвы. По предварительной информации, 20 февраля в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду мать совершила убийство трехлетнего сына и 11-летней дочери, после чего пыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали. В тот же день подозреваемая призналась в содеянном.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021