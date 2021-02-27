В Ленобласти появился веломаршрут длиной 400 км

В Ленинградской области проложили новый туристический маршрут для велосипедистов. Его протяженность составляет 400 км. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что веломаршрут соединяет Сосновый Бор и Шлиссельбург. Разработкой маршрута занималась АНО «Пулковская высота», а деньги на реализацию выделил комитет Ленинградской области по туризму.

Катаясь по маршруту, путешественники смогут насладиться видами Финского залива, Копорской крепости и Сосновоборской атомной электростанции.

«Путешествуя по маршруту, туристы смогут побывать в усадьбе Дылицы-Елизаветино и других старинных усадьбах, сохраняющих дух XVIII–XIX столетий, посетить императорские охотничьи угодья Лисино-Корпуса и памятники Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Двумя днями ранее сообщалось, что на Ладожском озере в Ленинградской области планируется установить домики для тюленей, сделанные из поликарбоната. Пару опытных образцов из поликарбоната установили на заснеженном газоне в Фонде друзей балтийской нерпы. Их протестируют знаменитые постояльцы Крошик и Шлиссик. Если всё пройдет удачно, домики появятся на заливе и на Ладоге, чтобы проверить их на устойчивость к ветрам. Только после этого можно будет запускать их в серийное производство.