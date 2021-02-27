Эксперты назвали три основных риска для экономики России в 2021 году

Специалисты кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings предупредили о трех главных рисках, которые могут испортить рейтинговые перспективы России. Об этом в субботу, 27 февраля, пишет РБК со ссылкой на презентацию агентства.

По мнению экспертов, к главным рискам для российской экономики следует отнести возможное ужесточение западных санкций, разбалансировку макрополитики и внутриполитическую волатильность.

По словам ведущего аналитика агентства по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова, не стоит ожидать крайних мер со стороны США.

«Мы не ожидаем крайних мер, например, таких, как запрет со стороны США на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке <...> США, вероятно, постараются избежать использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе», — сказал он.

Как отметил эксперт, базовым сценарием являются выборочные ограничения против физических лиц, несистемных банков и неэнергетических компаний.

18 февраля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила мнение, что 2021 год станет годом восстановления экономики России и начавшиеся позитивные тенденции продолжатся. Она привела в качестве примера то, что во время обострения пандемии коронавируса осенью 2020 года ЦБ ожидал в IV квартале «большего спада или паузы» в экономике, но этого не произошло.

Глава регулятора добавила, что Центробанк планирует вернуться к нейтральной ставке 5–6% в трехлетнем периоде.

В начале февраля в Международном валютном фонде (МВФ) высоко оценили действия российских властей в период экономического кризиса, вызванного пандемией. Отмечалось, что продолжающееся восстановление ускорится к середине 2021 года, когда отступит вторая волна коронавируса. В фонде подчеркнули, что эффективность российской вакцины от COVID-19 может помочь более быстрому, чем считалось ранее, восстановлению экономики.

В конце января МВФ улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России на 0,2 п.п. по сравнению с данными на октябрь ― до 3% в 2021 году. В 2022 году этот рост должен составить 3,9%. Однако, по оценке фонда, российская экономика за минувший год сократилась на 3,6%.