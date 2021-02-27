Курсы туристской подготовки снова откроются на Колыме

В Магаданской области со 2 марта возобновят свою работу курсы начальной и базовой туристской подготовки. Слушатели записались на них еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса всё пришлось отменить. Прошедшим обучение будут выдавать свидетельство и знак «Турист России».

Программа включает теоретические и практические занятия по спортивному туризму, сообщает ИА MagadanMedia. В процессе обучения будут рассмотрены особенности лыжного и пешеходного туризма, тактика и техника передвижения на маршруте, основы топографии, обеспечение безопасности в походе, оказание первой доврачебной помощи и действия в экстренных ситуациях.

На практических занятиях туристы освоят ориентирование на местности, обустройство биваков и лыжные походы. Курсы завершатся восхождением на гору Комендант.