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Правительство упростило сдачу экзаменов в 2021 году

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Процедура сдачи государственной итоговой аттестации в 2021 году будет упрощена, сообщается 27 февраля на сайте российского правительства.

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Такое решение было принято для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, уточняется в сообщении.

Согласно распоряжению, девятиклассники в этом году не будут сдавать предметы по выбору. Аттестаты об основном общем образовании они получат, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Выпускникам же 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике, по итогам которых они получат аттестат о среднем общем образовании.

Выпускники, поступающие в вузы, будут сдавать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. Чтобы получить аттестат, им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку.

ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, которые хотят сдать экзамен досрочно.

Особые правила коснутся детей с инвалидностью, оканчивающих школу. Для получения аттестата они будут сдавать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку по выбору.

Ранее, 24 февраля, Минпросвещения опубликовало приказ, согласно которому выпускники российских школ смогут запрашивать электронную копию аттестата в образовательном учреждении. Оригинал документа будет храниться в личном деле выпускника, пока тот его не заберет.

5 февраля Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ на 2021 год. Основной период сдачи экзамена начнется 31 мая. В этом году данный вид экзамена будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы, остальные сдадут только русский язык и математику в своих школах.

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