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В Крыму отреагировали на заявление Байдена о принадлежности полуострова

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Западные политики не учитывают мнение самых крымчан, делая заявления о принадлежности полуострова. Об этом 27 февраля заявил председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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Так Гемпель отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, который днем ранее заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским.

«Во всех этих разговорах, во всех информационных угрозах забывают о самих крымчанах. Но мне хочется сказать — уважаемые господа, если вы считаете себя демократическими странами, давайте вернемся к нашему референдуму и волеизъявлению самих крымчан. Тем более что Крым и исторически, и культурологически всегда тяготел к России, и это отрицать невозможно», — сказал Гемпель в разговоре с журналистами ТАСС.

Он добавил, что подобные заявления Запада ни к чему не приводят.

26 февраля Байден заявил, что США продолжат работу с целью привлечь к ответственности Россию «за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

По словам Байдена, Россия семь лет назад «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины» присоединением полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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