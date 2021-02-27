В Крыму отреагировали на заявление Байдена о принадлежности полуострова

Западные политики не учитывают мнение самых крымчан, делая заявления о принадлежности полуострова. Об этом 27 февраля заявил председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Так Гемпель отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, который днем ранее заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским.

«Во всех этих разговорах, во всех информационных угрозах забывают о самих крымчанах. Но мне хочется сказать — уважаемые господа, если вы считаете себя демократическими странами, давайте вернемся к нашему референдуму и волеизъявлению самих крымчан. Тем более что Крым и исторически, и культурологически всегда тяготел к России, и это отрицать невозможно», — сказал Гемпель в разговоре с журналистами ТАСС.

Он добавил, что подобные заявления Запада ни к чему не приводят.

26 февраля Байден заявил, что США продолжат работу с целью привлечь к ответственности Россию «за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

По словам Байдена, Россия семь лет назад «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины» присоединением полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.