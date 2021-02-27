Названа сумма трат россиян на букет цветов к 14 февраля

В канун Дня святого Валентина россияне покупали в цветочных магазинах букеты, стоимость которых составила около 2,5 тыс. рублей. Такие данные 27 февраля предоставил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

В отчете отмечается, что перед праздником средний чек в цветочных магазинах обычно возрастает в два раза.

«Например, накануне Дня св. Валентина, 8–14 февраля 2021 года, в годовом сопоставлении средний чек по РФ составлял 2550 рублей. Это на 105% выше, чем за две недели до праздника, и на 14% выше, чем в прошлом году. Частота покупок выросла год к году на 2%», — цитирует ТАСС исследование.

Также известно, что в Москве чек на цветы был выше общероссийского на 15%. Больше всего на цветы также потратили жители Тюменской области, ХМАО и Якутии — там букет обошелся в 4,5 тыс. рублей.

Данные отчета показали, что более 30% заказов в цветочные магазины осуществлялись онлайн, что на 10% превышает показатель прошлого года.

«Самый ажиотажный спрос ожидается накануне 8 Марта. Как правило, за неделю до праздника все стремятся покупать цветы большими партиями, средний чек покупки вырастает в 2–3 раза, а число покупок превышает показатели обычных дней в 15–20 раз. Если ориентироваться на данные за февраль, по числу покупок лидируют букеты из тюльпанов, роз и хризантем, а также смешанные букеты», — добавили эксперты.

Ранее, 15 февраля, компания МТС сообщила, что День святого Валентина вне дома отпраздновали около 10% россиян. Именно на 10% увеличилось количество платежей в ресторанах, кинотеатрах и магазинах 14 февраля по сравнению с другими выходными днями 2021 года. Год назад количество россиян, отмечающих праздник вне дома, было выше примерно на треть.

В то же время анализ транспортных потоков, пешеходного трафика и транзакций показал, что в День всех влюбленных посещение ресторанов и кафе в России увеличилось на 11% по сравнению с обычным выходным днем.