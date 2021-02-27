Умер чемпион мира по ралли Ханну Миккола

Чемпион мира по ралли, финский пилот Ханну Миккола умер от рака в возрасте 78 лет. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил его сын Веса Миккола в Twitter.

«Многие знали его как величайшего раллиста, но для меня он был замечательным отцом: всегда поддерживающим, любящим и искренним. Он также был любимым дедушкой для двоих моих сыновей. Покойся с миром, отец», — говорится в посте.

Миккола выиграл чемпионат мира по ралли в 1983 году. Всего на его счету 18 побед в 123 гонках, пишет газета «Спорт-Экспресс».