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Жительница Московской области задержана за избиение своих детей

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В Подмосковье установлена личность женщины, которая избила двух малолетних детей, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Инцидент произошел в Лосино-Петровском.

Правоохранители выявили в одной из соцсетей видеозапись, на которой женщина нападает на двух детей и наносит им удары. По подозрению в совершении этих действий задержали местную жительницу в возрасте 29 лет. Женщину доставили в отдел полиции. Проводится доследственная проверка. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня».

Ранее, в феврале, следователи в ХМАО возбудили уголовное дело по факту причинения двум малолетним детям тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в Сургуте. Полуторамесячного мальчика и полуторагодовалую девочку госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями в виде травм головы и других частей тела.

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